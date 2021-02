Viabilità: Anas, limitazioni per lavori lungo Ss36 in provincia di Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato gli interventi per il ripristino e la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti lungo lo spartitraffico della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Lecco. Al fine di poter eseguire in sicurezza i lavori - fa sapere la società in una nota - verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 56,900 al km 57,900, direzione Nord e direzione Sud, su corsia di sorpasso a partire dalle ore 8 di lunedi 8 febbraio fino alle ore 19 del 26 marzo.(Com)