Governo: Zingaretti, piena disponibilità a Draghi per difendere Paese

- "Siamo pronti a fare la nostra parte sui nostri contenuti e per difendere il nostro Paese". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Al presidente del Consiglio incaricato, "abbiamo offerto piena disponibilità a concorrere al successo del suo tentativo di formare un governo per il Paese" e per rispondere "alla fase drammatica" in cui si trova l'Italia investita anche da una "crisi ingiustificata".(Rin)