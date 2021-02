Montenegro: proseguono gli interrogatori nell'ambito della vicenda del Fondo Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti oggi presso gli uffici della Procura di Podgorica gli interrogatori nell'ambito delle indagini relative al caso del Fondo Abu Dhabi. Secondo fonti del quotidiano "Vijesti", è stato interrogato il proprietario della società Vektra, Dragan Brkovic, il quale avrebbe negato l'accusa di aver speso illegalmente il denaro ricevuto dalla sua azienda nell'ambito del prestito concesso dal fondo emiratino. Nella giornata di ieri sono state invece raccolte le dichiarazioni dell'ex ministro dell'Agricoltura e attuale consigliere del presidente del Montenegro, Petar Ivanovic, e dell'ex direttore del Fondo nazionale per gli investimenti e lo sviluppo, Zoran Vukcevic. Entrambi sono funzionari del Partito democratico dei socialisti (Dps), la forza politica guidata dal presidente della Repubblica, Milo Djukanovic, e attualmente all'opposizione dopo la formazione del nuovo governo alla luce dei risultati elettorali del 30 agosto. L'ex direttore del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo (Irf) del Montenegro, Zoran Vukcevic, è stato arrestato ieri, secondo quanto ha reso noto il vice primo ministro di Podgorica, Dritan Abazovic, attraverso il proprio profilo Twitter. "Gli arresti di diverse persone sono iniziati nell'ambito della vicenda del Fondo Abu Dhabi, per cui il bilancio è stato danneggiato per decine di milioni di euro. Tra gli arrestati c'è l'ex direttore dell'Irf, Zoran Vukcevic", ha scritto Abazovic. (segue) (Seb)