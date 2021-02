Montenegro: proseguono gli interrogatori nell'ambito della vicenda del Fondo Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ha aggiunto che l'immunità parlamentare "dell'attore principale della vicenda", ovvero l'ex ministro dell'Agricoltura, Petar Ivanovic, "dovrebbe essere revocata il prima possibile". Secondo quanto riferiva ieri il sito del quotidiano "Vijesti", sono tutti sospettati di appropriazione indebita in un caso che riguarda il pagamento della prima tranche di una linea di credito proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Secondo le fonti del quotidiano l'ufficio del procuratore di Stato ha avviato un procedimento per appurare un eventuale abuso della propria posizione all'interno del Fondo nazionale che doveva gestire il denaro. L'ex ministro dell'Agricoltura Petar Ivanovic, attualmente consigliere per le questioni economiche del presidente della Repubblica, Milo Djukanovic, oltre che esponente del Partito democratico dei socialisti (Dps), sarebbe sospettato di corruzione e abuso d'ufficio, ma per procedere all'arresto la Procura deve prima richiedere la revoca dell'immunità parlamentare. (Seb)