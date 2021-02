Roma: Gasparri (FI), bene confronto in Consiglio comunale aperto che avevamo auspicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso atto con soddisfazione della decisione del presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito di convocare il 24 febbraio un Consiglio comunale aperto in Campidoglio invitando tutti i parlamentari eletti a Roma. Si tratta di un metodo corretto, plurale ed aperto".Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri coordinatore Forza Italia Roma Capitale. "Esattamente quello che avevo auspicato. E se non avessi detto no alla inutile audizione-teatrino della Raggi alla Camera - aggiunge - non si sarebbe arrivati a questo momento di libero e aperto confronto democratico sul futuro di Roma Capitale d'Italia. Nel contempo Forza Italia ha sollecitato, come avevo proposto nella mia qualità di coordinatore romano del partito, la calendarizzazione alla Camera dei deputati, in commissione Affari costituzionali delle leggi riguardanti il potenziamento del ruolo legislativo ed economico della Capitale d'Italia. Forza Italia ha la proposta Barelli, altri gruppi avranno le loro, è bene incardinarle subito e discuterle in quel contesto e ovviamente la commissione potrà fare tutte le audizioni che riterrà. Intanto l'appuntamento è per il 24 febbraio in Campidoglio, dove tutti abbiamo il diritto-dovere di confrontarci, davanti alla città che chiede risposte e non recite". (Com)