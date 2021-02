Spagna: Catalogna e Valencia riceveranno 70 per cento fondo finanziamento Comunità autonome nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Catalogna e la comunità di Valencia hanno ricevuto da sole nel primo trimestre di quest'anno il 68 per cento dei quasi 12 miliardi di euro del Fondo di finanziamento della Comunità autonome aderenti che non include quella di Madrid. Nello specifico, la Catalogna riceverà il 43,1 per cento del fondo, la comunità di Valencia il 25,6 per cento, seguite con ampia distanza da Castilla-La Mancha (8,2), Aragona (5,6), Isole Baleari il (4,8), Murcia (4,3), Andalusia il (3,8), Cantabria (1,72), Estremadura (1,3) e La Rioja (1,27). (Spm)