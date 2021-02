Roma: Fp Cgil, lavoratori appalto Cri ancora senza stipendio, situazione insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I lavoratori della Gem Srl, che operano all'interno del Centro di educazione motoria del Comitato area metropolitana della Croce rossa, convenzionato con il Ssr, vivono da anni il dramma dei ritardi nei pagamenti. Sono operatori socio sanitari e terapisti che lavorano a fianco dei colleghi di Croce rossa ma che, rispetto a loro, sono ad oggi indietro con lo stipendio di dicembre, ancora non hanno ricevuto la tredicesima, e rischiano di restare indietro anche lo stipendio di gennaio". Lo dichiara la Fp Cgil di Roma e Lazio. "La stessa regolarizzazione degli stipendi dei lavoratori di Croce rossa - aggiunge - è avvenuta solo dopo una lunga mobilitazione dei lavoratori e diversi incontri con l'amministrazione. Ora va ripristinato il diritto a una retribuzione regolare anche per i lavoratori in appalto, che a loro volta, come troppo spesso accade, sono ostaggio di contenziosi, veri o presunti, tra il committente e l'appaltatore, e pagano sulla loro pelle i rimpalli di responsabilità", prosegue il sindacato".