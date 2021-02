Roma: Fp Cgil, lavoratori appalto Cri ancora senza stipendio, situazione insostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono lavoratori di serie B ma a tutti gli effetti lavoratori del servizio pubblico, che svolgono un compito molto delicato, a contatto con utenti fragili, e che in questo periodo di pandemia, come tutti, hanno dato e stanno dando un contributo enorme, superiore alle loro forze. Purtroppo, come troppo spesso accade nel sistema degli appalti, sono loro a pagare le irregolarità e a cadere nelle maglie di un sistema frastagliato, nell'ambito degli appalti nei servizi sanitari", continua la nota. "La società, nonostante le richieste di convocazione, finora ha negato il confronto. E non è la prima volta che scarica la responsabilità e non si occupa minimamente del dramma che vivono i lavoratori alle proprie dipendenze, trincerandosi nel silenzio. Mentre chi si prende in carico un appalto, ha l'obbligo di garantire lo stipendio ai propri dipendenti, a prescindere da diatribe con la committenza", ribadisce la Fp Cgil. (segue) (Com)