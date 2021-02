Roma: Fp Cgil, lavoratori appalto Cri ancora senza stipendio, situazione insostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la nostra richiesta, siamo stati convocati per il prossimo lunedì dal comitato della Croce rossa, sia per quanto riguarda la trasparenza dei pagamenti e dei contenziosi con la società, sia per verificare la possibilità di avviare un percorso di internalizzazione di questi lavoratori, anche nel rispetto di quanto prevede la legge regionale per le strutture accreditate. Subito dopo saremo in assemblea con i lavoratori per calendarizzare le iniziative da intraprendere, sia di mobilitazione, anche arrivando allo sciopero, sia legali per il recupero della tredicesima e delle mensilità mancanti". "È inammissibile che professionisti che operano nel servizio pubblico, si ritrovino a vivere al limite della sostenibilità, per loro e per le loro famiglie, senza veder riconosciuto il più basilare dei diritti. Oltre a ripristinare la regolarità della retribuzione, è necessario dare garanzie sul futuro di questi lavoratori e insieme a loro lotteremo per ottenerle", conclude la Fp Cgil di Roma e Lazio. (Com)