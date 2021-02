Innovazione: Gruppo Cap presenta al Social Innovation Campus soluzioni hi-tech per gestione servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assistenti vocali e chat bot per gestire il customer service, un sofisticato sistema di telecontrollo grazie a sensori IoT (Internet of Things) installati direttamente nei tubi per segnalare sversamenti illeciti, i sistemi digitali di modellazione 3D per mappare la rete e i cantieri, "contatori intelligenti" in grado di raccogliere i dati relativi alla gestione delle reti ed eventuali perdite, e ancora la robotica per migliorare la gestione di impianti da remoto. Sono alcune delle innovazioni hi-tech nella gestione smart del servizio idrico integrato mostrate dagli esperti di Gruppo Cap al Social Innovation Campus, promosso dalla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza a Mind. "La pandemia - ha commentato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - ha accelerato un processo che era già in atto e che ci sta portando verso un mondo digitale. Il futuro della gestione del sistema idrico integrato passa dalla capacità di rendere smart reti e impianti, grazie a un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ecco perché il tema delle tecnologie IoT tocca tutta la nostra ricerca aziendale: dai progetti di incubazione delle startup più innovative nell'idrico, che sviluppiamo nel nostro centro ricerche, fino al sistema del telecontrollo per gli sfioratori, passando da sistemi digitali nei servizi di assistenza ai cittadini". (segue) (Com)