Innovazione: Gruppo Cap presenta al Social Innovation Campus soluzioni hi-tech per gestione servizio idrico (2)

- A illustrare l'approccio innovativo di Gruppo Cap e tutte le soluzioni tecnologiche applicate alla gestione del servizio idrico sono stati Emilio Quarti, responsabile Service Operation, per la parte intelligenza artificiale, e Marco Muzzatti, responsabile operation intelligence della water utility lombarda, che hanno tenuto un doppio workshop rivolto a partecipanti del terzo settore e delle imprese, e anche a 400 studenti che hanno potuto accedere al secondo appuntamento dedicato esclusivamente alle scuole. Sul piano della depurazione, l'adozione di una tecnologia come il telecontrollo, applicata prima in via sperimentale a Peschiera Borromeo nel 2019 - fa sapere una nota di Gruppo Cap - ha permesso di fare un ulteriore passo avanti per ottenere uno stato di monitoraggio più analitico e costante dell'analisi delle acque depurate. Ha inoltre consentito di intervenire in modo tempestivo grazie a un sistema di sensoristica per l'attivazione degli sfioratori, in grado di inviare da remoto e in tempo reale segnali di allerta ai tecnici competenti, per intervenire tempestivamente ogni volta che si rilevi un flusso di refluo verso un corpo idrico ricettore in assenza di precipitazioni, aiutando a individuare con più facilità gli eventuali casi di scarichi illeciti che possono verificarsi sul territorio. (Com)