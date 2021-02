Regno Unito: governo rivela piani per vaccinazione anti Covid di tutti gli over 50 entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha reso noto di puntare a vaccinare tutta la popolazione over 50 entro il mese di maggio, in quella che è la prima volta in cui Londra si espone apertamente mettendo una data certa nel merito. Solo ieri il portavoce del primo ministro, Boris Johnson, aveva affermato che il termine ultimo fosse "la fine della primavera", rifiutandosi di dare indicazioni più precise. La notizia rivela una seconda fase del piano del governo di Londra per un graduale ritorno alla normalità, con la notizia annunciata in mattinata dello studio di un "passaporto vaccinale" da parte di Whitehall che permetterebbe ai britannici di viaggiare senza dover osservare le norme sulla quarantena previste nella maggior parte dei Paesi europei. (Rel)