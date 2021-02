Speciale energia: Ucraina, a gennaio estratti 2,6 miliardi di metri cubi di gas naturale da impianti sotterranei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2021, l'Ucraina ha estratto 2,6 miliardi di metri cubi di gas naturale dai suoi impianti sotterranei di stoccaggio del gas, il 33 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della compagnia statale Ukrtransgaz, che gestisce l'infrastruttura del gas in Ucraina. Al primo febbraio erano presenti 20,9 miliardi di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del Paese, un record per gli ultimi dieci anni. “L'operatore di stoccaggio del gas dell'Ucraina ha chiuso il mese di gennaio 2021 con le più alte riserve di gas degli ultimi 10 anni. A partire dal primo febbraio, gli impianti sotterranei hanno accumulato 20,9 miliardi di metri cubi di gas. Allo stesso tempo, il volume di estrazione del gas ha raggiunto 2,6 miliardi di metri cubi nel gennaio 2021, il 33 per cento in più rispetto al periodo di riferimento dello scorso anno", si legge nel rapporto. In totale, dall'inizio della stagione di riscaldamento 2020/2021, compreso gennaio, sono stati estratti 7,3 miliardi di metri cubi di gas dagli impianti di stoccaggio del gas in Ucraina, il 52 per cento in più su base annua. (Rum)