Speciale energia: le rotte del gas passano dai Paesi più filocinesi in Europa

- Il tentativo di limitare la dipendenza europea dalle forniture russe operato con l’annullamento del progetto del gasdotto South Stream ha di fatto favorito il transito delle forniture attraverso alcuni dei Paesi europei più vicini alla Cina. Questo sviluppo, inoltre, è stata un’occasione persa per l’Italia che avrebbe potuto diventare un hub energetico in Europa. Il gas russo continua a essere la principale fonte di approvvigionamento per molti Paesi del Vecchio continente e, nonostante il blocco del South Stream, la dipendenza europea verrà acuita dal completamento del gasdotto Nord Stream 2. Questo progetto – fortemente osteggiato dai Paesi baltici, dalla Polonia e, soprattutto, dagli Stati Uniti – è quasi completo, seppure con diversi ritardi provocati dalle sanzioni imposte dall’amministrazione Usa guidata da Donald Trump. Il gas russo, peraltro, transita attraverso Stati in cui negli ultimi anni ci sono stati significativi investimenti da parte della Cina, soprattutto in campo infrastrutturale. Ungheria e Serbia sono due esempi in questo senso. Grazie a un importante investimento di Pechino, infatti, verrà realizzata la ferrovia ad alta velocità fra Budapest e Belgrado. Inoltre, i due Paesi hanno spinto fortemente per realizzare il cosiddetto Balkan Stream, il “ramo balcanico” del Turkish Stream. I legami speciali dei due Paesi europei con Russia e Cina sono emersi con tutta evidenza anche nell’attuale pandemia del Covid-19, quando Budapest e Belgrado non hanno esitato ad assicurarsi le dosi di vaccino russo e cinese portando avanti le loro campagne di distribuzione di massa in autonomia rispetto al resto del continente. (Res)