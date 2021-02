Speciale energia: Assogasliquidi/Federchimica, momento di svolta in Italia per sviluppo Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è a un passo dal salto definitivo in una nuova era delle alternative ecologiche grazie all’utilizzo del gas naturale liquefatto, prodotto energetico di immediata disponibilità in grado di garantire una drastica riduzione delle emissioni di polveri sottili e una sensibile riduzione di CO2. Lo dicono i dati dell’Osservatorio di Ref-E riferiti all’anno 2020: l’ultimo aggiornamento conferma la forte dinamicità di tutta la filiera del Gnl nonostante la pandemia e la conseguente contrazione dei mercati, con una rete distributiva in continua espansione. L’incremento dei punti vendita per il rifornimento di mezzi pesanti e una consistenza pari a 94 stazioni di servizio, si legge in una nota, fanno dell’Italia leader europeo seguito da Spagna e Francia: per quantificare l’intera rete distributiva legata al trasporto stradale vanno poi aggiunti 11 depositi di Gnl destinati al rifornimento di mezzi leggeri tramite vaporizzazione del prodotto liquido e sua successiva compressione, per un totale di 105 unità. Lo sviluppo della rete, spiega la nota, è avvenuto in maniera proporzionale all’aumento della domanda, guidata dall’incremento della flotta circolante di mezzi pesanti alimentati a Gnl che, al 2020, risulta costituita da circa tremila unità: a questi vanno aggiunti i mezzi “transfrontalieri” non immatricolati in Italia ma operanti sul territorio nazionale. (Com)