Città metropolitana Roma: manutenzione e lavori di sicurezza su strade provinciali

- La Città metropolitana di Roma rende noto che nell'ambito degli interventi relativi alla manutenzione e ai lavori di sicurezza sulle strade provinciali sono stati definiti diversi contratti. Per Ardeatina: progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza e per i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal Km. 9+516 al Km. 20+000 e dal Km. 23+200 al Km. 27+200 a tratti della sp 3/E. Per la s.p. Braccianese Claudia a Bracciano: manutenzione e rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale dal km 0+000 al km 0+850 a tratti, sulla sp 105/B Padiglione Nettuno sul tratto via della Campana - Nettuno. Ad Albano – Torvaianica: manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino delle pertinenze dal km 3+350 al km 8+700 a tratti sulla sp 101/A. Infine, sp 93/B a Cancelliera con lavori di manutenzione del manto stradale dal km 0+816 al km 1+400. (Com)