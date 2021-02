Roma: Rossi (Ugl), vergognosa assenza Comune a discussione autodemolitori Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri si è svolta una commissione ambiente in Regione riguardante la questione dei 21 autodemolitori presenti nel parco di Centocelle, che vanno delocalizzati in quanto l'area è sotto vincolo paesaggistico, un appuntamento importante per il destino di un parco che versa in condizioni disastrose e che il Comune ha pensato bene di disertare completamente, visto che alla commissione non si è presentato nessun Assessore capitolino e nessun membro del Dipartimento di Tutela ambientale, dimostrando così una vergognosa noncuranza nella gestione del verde capitolino". Così Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia, che aggiunge: "Come al solito la Giunta Raggi mette in mostra la sua totale inadeguatezza alla gestione della Cosa Pubblica, a partire dalla campagna elettorale in questi anni abbiamo sentito tante volte la sindaca mettere al centro del proprio programma la tutela dell'ambiente ma alla prova del nove viene smentita regolarmente, i cittadini sono stufi delle promesse non mantenute, il parco di Centocelle, che dovrebbe essere un luogo in cui perdersi nella natura, è purtroppo abbandonato a sè stesso, ed oltre alla questione autodemolitori presenta molte altre criticità come la mancata bonifica di rifiuti interrati e l'inquinamento di una falda acquifera, tutte questioni che rimangono aperte mentre il Comune non si degna neanche di presentarsi alle commissioni che gli competono".(Com)