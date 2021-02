Governo: fonti FI, Berlusconi assente a consultazioni per motivi precauzionali di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza di Silvio Berlusconi alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è dovuta a "motivi precauzionali" legati al suo stato di salute. Lo riferiscono fonti di Forza Italia secondo cui Berlusconi sta bene ma i medici avrebbero sconsigliato all'ex premier spostamenti anche per motivi legati alla pandemia. Berlusconi, lo scorso 14 gennaio, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, nel Principato, per un problema cardiaco aritmologico. Non è escluso che il Cavaliere sia presente al secondo giro di consultazioni di Draghi, la prossima settimana. (Rin)