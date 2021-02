Scuola: Politi-Cerquoni (Lega), prioritario mettere in sicurezza gli alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le gravi lacune della gestione Zingaretti e Raggi si riverberano anche e soprattutto nella gestione del settore scolastico". Lo dichiarano, in una nota Maurizio Politi capogruppo lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma. "Dopo l'inerzia nel gestire i trasporti pubblici, che ha creato grandi disagi agli studenti costretti a recarsi a scuola su mezzi pubblici sovraffollati e sicura fonte di diffusione del Covid - aggiunge - ora anche nelle scuole gli studenti non sono al sicuro. Perché la Raggi non ha chiesto alla Regione un intervento più incisivo sulla fornitura dei tamponi? La priorità dell'Amministrazione doveva essere quella di tutelare la salute dei nostri figli, garantendo che continuino il percorso di studi in modo salutare e sicuro. Invece ci ritroviamo a dover combattere con il binomio Raggi – Zingaretti che non riesce in alcun modo a gestire l'emergenza pianificando azioni mirate e sinergiche per salvaguardare non solo gli studenti, ma anche il corpo docente e il personale Ata. Chiediamo che al personale docente e non docente, vengano somministrati i vaccini in via prioritaria, proprio per il delicato ruolo che svolgono e l'alta probabilità di contagio a cui sono sottoposti. Quante altre scuole dovranno chiudere a Roma prima che il Comune e la Regione comprendano che l'emergenza Covid nella Capitale non può essere gestita con leggerezza e pressappochismo?". (Com)