Covid: Porchietto (FI), bene riapertura impianti sci, ora aprire regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cts ha ufficializzato la possibilità di riapertura degli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio. Non posso che accogliere favorevolmente questa decisione, che chiediamo da mesi. Non servirà a risolvere gli imperdonabili ritardi e i continui cambi di direzione che hanno danneggiato l'intero settore, ma è comunque una luce in fondo al tunnel". Lo dichiara Claudia Porchietto, deputata e responsabile nazionale Attività produttive di Forza Italia. "Giusto applicare protocolli di massima sicurezza per il contenimento del Covid - sottolinea in una nota -, ma si applichi il buon senso fino in fondo, correlando la riapertura con le misure necessarie per rendere possibile la fruizione degli impianti. In primis la possibilità di spostamento tra Regioni, senza la quale molti comprensori vedrebbero comunque azzerato il flusso di utenze".(com)