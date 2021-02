Speciale energia: Monza, arriva car sharing elettrico E-Vai, per spostarsi in tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Monza rappresenta un modello molto importante di mobilità sostenibile perché grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e all'impegno di Aevv Impianti i cittadini monzesi hanno ora a disposizione una soluzione innovativa, semplice e diffusa capillarmente sul territorio per muoversi velocemente, senza inquinare e senza ricorrere all'auto di proprietà. Speriamo che molte altre realtà lombarde possano replicare un'operazione così virtuosa”, commenta Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai. L’amministrazione comunale, in partnership con Aevv Impianti e con A2A Energy Solution, ha promosso un progetto per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica di auto elettriche di 89 colonnine da realizzarsi in modo progressivo entro il 2022. “La mobilità green è un business di forte crescita del nostro Gruppo che sta investendo in modo consistente nello sviluppo sostenibile. La progressiva attivazione delle colonnine nella città di Monza fa parte di un disegno complessivo e coerente già avviato in provincia di Lecco, che investirà anche altri territori. L'obiettivo è mettere a disposizione delle comunità locali le infrastrutture necessarie per dare impulso ad un settore strategico ai fini della vivibilità dei centri urbani e della sostenibilità ambientale”, sottolinea Giovanni Chighine, il BU leader della business unit di Aevv Impianti che opera nel campo della smart city. Le stazioni di rifornimento sono di due tipi: normal power e high power, per consentire agli utenti la possibilità di ricaricare l'auto elettrica con velocità differenti, considerando che le colonnine ad alta potenza garantiranno una ricarica veloce in 20/30 minuti. Tutte le infrastrutture di ricarica saranno alimentate esclusivamente con energia elettrica fornita da Enerxenia; saranno aperte 24 ore su 24 sette giorni su sette. La modalità di utilizzo è semplicissima e sarà possibile effettuare la ricarica tramite QR code con un semplice smartphone e un portale dedicato. (com)