Speciale energia: Enel, ricavi per 65 miliardi di euro nel 2020, Ebitda ordinario a 17,9 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricavi per 65 miliardi di euro, in diminuzione di 15,3 miliardi di euro (-19,1 per cento) rispetto agli 80,3 miliardi di euro realizzati nel 2019, e un Ebitda ordinario di 17,9 miliardi di euro, in linea con il 2019. Sono i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020 di Enel, esaminati dal consiglio di amministrazione. La variazione dei ricavi, spiega una nota, "è prevalentemente riconducibile ai minori ricavi dei mercati finali, dovuti alla riduzione delle vendite di gas ed energia elettrica in Spagna e Italia principalmente per gli effetti derivanti dall’epidemia da Covid-19; alla diminuzione dei ricavi da generazione termoelettrica e trading in Spagna e in Italia per minori attività di trading su commodity per effetto della riduzione dei volumi intermediati e dei prezzi applicati; ai minori ricavi da infrastrutture e reti, essenzialmente per la riduzione della quantità di energia trasportata per gli effetti derivanti dall’epidemia da Covid-19; all’evoluzione negativa dei tassi di cambio, in particolare in America Latina". (Rin)