Speciale energia: premier ucraino Shmyhal, aumentare produzione gas è obiettivo strategico nazionale

- Aumentare la produzione di gas per soddisfare pienamente le esigenze interne del Paese è un obiettivo strategico dell'Ucraina per i prossimi cinque anni. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal durante una discussione pubblica del programma di strategia economica nazionale fino al 2030, denominato "Sviluppo del settore energetico, estrazione mineraria e protezione ambientale efficace". "La nostra produzione di gas rappresenta la sicurezza nazionale. Garantire la nostra produzione nei prossimi cinque anni, aumentandola a un livello che soddisfi le esigenze interne del Paese, è anche un obiettivo strategico", ha detto Shmyhal. Il premier ha anche ricordato che il governo aveva firmato accordi di condivisione della produzione in otto giacimenti di petrolio e gas in Ucraina, il che costituisce uno dei passi verso il raggiungimento dell'obiettivo strategico di aumentare la produzione di gas naturale. (Rum)