Speciale energia: Germania, autorità mettono in guardia da ingresso gruppi Usa in cloud Ue Gaia-X

- Diverse autorità tedesche per la protezione dei dati hanno messo in guardia dal coinvolgimento di società statunitensi nello sviluppo di Gaia-X, l'importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei) ideato dal ministro dell'Economia e dell'Energia della Germania, Peter Altmaier. “Con Gaia-X è in arrivo un'iniziativa europea, che può rappresentare una pietra miliare per la sovranità digitale dell'Ue”, ha affermato Johannes Caspar, incaricato per la protezione dei dati del Land di Amburgo. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Caspar ha aggiunto: “Il fatto che le grandi aziende tecnologiche statunitensi, dalle quali volevamo diventare indipendenti, si stiano ora unendo al progetto, mette in discussione l'iniziativa cloud e documenta la debolezza della politica digitale dell'Ue”. A sua volta, la responsabile per la protezione dei dati dello Schleswig-Holstein, Marit Hansen, ha avvertito che l'ingresso delle società degli Usa in Gaia-X “mette in pericolo” la riservatezza delle informazioni, “punto di forza più importante” del progetto europeo. Con le imprese, infatti, entrerebbero in Gaia-X anche le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che controllano tali società. (Geb)