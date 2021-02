Speciale energia: Germania-Russia, ex cancelliere Schroeder, non legare Nord Stream 2 a caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, Gerhard Schroeder si è detto fermamente contrario a legare il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, agli sviluppi del caso Navalnyj. Intervistato dell'emittente televisiva “Phoenix”, Schroeder ha affermato: “Che cosa ha a che fare un oleodotto come il Nord Stream 2 con il caso del signor Navalny? Non lo vedo”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha quindi definito “sbagliato mescolare” le due questioni. Per Schroeder, “si sbaglia chi crede di poter esercitare pressione sulla Russia” collegando il Nord Stream 2 alla vicenda dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. L'ex cancelliere tedesco ha, infine, evidenziato di “non capire chi pensa che, annullando o fermando il Nord Stream 2, allora qualcosa cambierebbe” nel caso Navalnyj. Schroeder è presidente dei consigli di amministrazione dell'azienda russa per l'energia Rosneft e di NordStream2 AG, l'operatore del gasdotto. L'ex cancelliere tedesco presiede anche il comitato degli azionisti di Nord Stream AG e, in passato, ha svolto attività di lobbying per Gazprom, gruppo russo per l'energia. (Geb)