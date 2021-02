Speciale energia: Libano, nel 2020 produzione elettrica in calo del 18,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica nazionale del Libano (Edl) ha fornito, tra i mesi di gennaio e novembre del 2020, 11.275 gigawattora (Gwh) di elettricità, in calo del 18,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient le Jour". A parte le centrali idroelettriche, la cui produzione è aumentata di circa il 10 per cento su base annua ma che rappresentano meno del 4 per cento del totale, tutte le unità produttive hanno ridotto la produzione: quelle gestite direttamente da Edl, quelle operate da imprese private, ad esempio le centrali di Jiyé e Zouk, gestite da Middle East Power (in calo del 40 per cento), e le centrali di Zahrani e Deir Ammar, gestite dalla compagnia statunitense PrimeSouth, in calo del 4 per cento. Fra le cause principali lo scandalo del combustibile non a norma, che ha causato un’interruzione momentanea delle consegne da parte del principale fornitore, la compagnia algerina Sonatrach, ma anche le difficoltà crescenti di approvvigionamento, gestito dal ministero dell’Energia. (Res)