Speciale energia: Ucraina si rivolge alla Bielorussia per forniture elettriche di emergenza

- L'Ucraina ha chiesto alla Bielorussia forniture di elettricità di emergenza a causa di fermi in 2 centrali termiche del Paese. Il volume delle forniture sarà di 500 megawatt. Il 2 e il 3 febbraio, nelle centrali di Kurakhovskaya e Zaporozhye sono state disconnesse le unità di potenza e i residenti dell'Ucraina centrale hanno dovuto affrontare una carenza di elettricità. Nel mese di gennaio, la Bielorussia ha già venduto corrente elettrica all'Ucraina nel quadro di forniture di di emergenza, in conseguenza di un aumento dei consumi legato alle temperature insolitamente basse. Dall'inizio di febbraio, l'Ucraina ha anche ripreso le importazioni di elettricità, nonostante il fatto che nel dicembre 2019 il presidente Volodymyr Zelensky abbia approvato modifiche alla legge sul mercato, vietando gli acquisti dalla Russia su base contrattuale. Le forniture sono consentite in caso di situazioni di emergenza. (Rum)