India: coronavirus, casi attivi scendono a 151 mila mentre totale supera 10,8 milioni

- Il bollettino quotidiano di oggi del ministero della Sanità dell’India segnala 12.408 nuovi casi di coronavirus e 120 decessi. Il totale dei contagi è salito a 10.802.591 e quello delle vittime a 154.823. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 10.496.308 mentre i casi attivi sono 151.460, pari all’1,4 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 97,16 per cento e quello di letalità dell’1,43 per cento. Ieri sono stati effettuati 715.776 test e il totale ha raggiunto 199.931.795, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Lo stesso Icmr ha effettuato un’indagine sierologica tra il 17 dicembre e l’8 gennaio su 28.589 di persone di età superiore a 18 anni dalla quale emerge che il 21,4 per cento del campione è stato infettato, percentuale che sale al 25,3 per cento su un pari campione della fascia di età 10-17 anni. Attualmente quasi metà dei nuovi contagi si concentra nello Stato del Kerala, il secondo più colpito in termini assoluti dopo il Maharashtra. Il Territorio dell’Unione delle Isole Andamane e Nicobare non ha più casi. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate quasi cinque milioni di somministrazioni. (segue) (Inn)