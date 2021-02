Aerospazio: Trappier (Dassault Aviation), settore dovrà continuare a fare i conti con pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'aeronautica dovrà convivere ancora per molto tempo con il coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Eric Trappier, presidente di Dassault Aviation e del Gruppo delle industrie francesi aeronautiche e spaziali (Gifas). Trappier spiega che la crisi sanitaria durerà nel tempo e non finirà quest'anno come molti credono. "Per quanto riguarda Dassault Aviation saremo ancora su cadenze basse (di produzione) del Falcon", mentre "i recenti successi del Rafale ci permetteranno solamente di limitare i danni", ha spiegato il dirigente. "Questa crisi ha confermato la robustezza del nostro modello duale, basato sull'aeronautica civile con i Falcon e sulla difesa, con le vendite di Rafale", spiega Trappier. Secondo il presidente di Dassault Aviation, l'intera filiera sarà costretta a dei piani di ristrutturazione a causa della crisi del Covid-19. "Ma il prolungamento della cassa integrazione e il ricorso al piano di rilancio del governo permetteranno di evitare un crollo", ha dicharato Trappier, spiegando che grazie agli aiuti ricevuti è stati possibile salvare migliaia di posti di lavoro in Francia, anche se 30 mila sono ancora in pericolo. "Il periodo più delicato arriverà alla fine degli aiuti statali– continua Trappier – che in teoria dovrebbe coincidere con la ripresa". "Ma la data è incerta, è in quel momento che i fondi di investimento specifici preparati dai grandi attori del settore e sostenuti dallo Stato dovranno prendere il testimone per aiutare i più fragili", spiega il presidente.(Frp)