Governo: Alfieri (Pd), conversione ad europeismo di Salvini? Sono scettico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi 18 mesi di governo come Pd "abbiamo contribuito a 'convertire' all'europeismo molti euroscettici. Non è stato un miracolo ma quasi. Il vero miracolo lo farebbe ora Mario Draghi qualora riuscisse a far sostenere il suo governo europeista anche ai no euro alla Salvini. Ho molta fiducia nelle capacità di Draghi ma permettetemi, su questo fronte, di essere scettico". Lo scrive su Facebook il senatore del Partito democratico, Alessandro Alfieri. (Rin)