Cinisello B: l'associazione Vi.Be adotta tre angoli verdi di Sant'Eusebio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dichiarato dal Comune di Cinisello Balsamo in una nota, non manca la sensibilità e l'attenzione dei cittadini nei confronti del bene pubblico: anche in tempo di pandemia c'è chi continua a desiderare l'ordine e la bellezza del proprio quartiere, dei suoi angoli, arredi o spazi verdi e per questo si offre di prendersene cura. Crescono così i patti di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione comunale per la riqualificazione o la gestione in forma condivisa di beni comuni. In questi giorni, si legge nel comunicato del Comune, è stato siglato un nuovo patto con l'Associazione Vi.Be Cultura e Musica per la manutenzione di tre aiuole nel quartiere Sant'Eusebio. Le aiuole adottate dal Vi.Be sono quelle di via sant'Eusebio, quartiere nel quale l'associazione opera ed è diventata punto di riferimento per molte famiglie e giovani per il ruolo educativo che svolge. L'impegno del Vi.Be sarà quello di abbellire questi angoli a verde rimuovendo prima le sterpaglie presenti, preparando il terreno per la nuova semina, per poi piantumare con nuove essenze e arbusti. I volontari provvederanno in seguito alla periodica irrigazione e manutenzione. "L'impegno dei cittadini nei confronti del bene pubblico è sempre lodevole. Un segnale positivo che esprime la volontà dei singoli o delle associazioni di essere parte attiva. Quella del patto di Comune è una buona pratica, esempio di generosità e amore per la propria città Bene", ha commentato l'assessore al terzo settore e centralità della persona Riccardo Visentin. (Com)