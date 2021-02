© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibile partecipazione della Lega al governo Draghi "se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani noi ci siamo". Queste le parole del segretario leghista Matteo Salvini a Rainews24. "Se ci siamo, ci siamo non facciamo le cose a metà. Se non ci siamo collaboriamo come opposizione come abbiamo fatto in questo anno e mezzo", ha risposto alla domanda su possibili ministri della Lega. (Rin)