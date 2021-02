Ue-Russia: Borrell, molte aree di cooperazione per avere risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono molte aree in cui Unione europea e Russia possono lavorare insieme per raggiungere obiettivi tangibili. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa da Mosca, con il ministro degli Affari esteri, Sergej Lavrov. "Cultura, ricerca, salute, lotta al Covid, Artico, clima, digitale: abbiamo molte cose che possono essere fatte e approfondire l'impegno di entrambe le parti per avere benefici tangibili", ha detto. Per quanto riguarda la politica internazionale, "nel Jcpoa possiamo lavorare insieme" così come nel "processo di pace nel Medio Oriente". Sulla green economy, "il nostro ambizioso green deal darà molte opportunità di cooperazione. Contiamo sulla Russia" in questo campo. Inoltre, per quanto riguarda la stabilità in Europa, l'Ue si aspetta "il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità delle Nazioni e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E in questo quadro dobbiamo trovare uno spazio per una intesa e per ricostruire la fiducia reciproca", ha continuato. "Questo è lo scopo della mia visita e questo è il primo passo. Continuiamo ad essere in disaccordo su molte cose, ma dobbiamo guardare" ai punti "su cui siamo d'accordo e possiamo cooperare", ha concluso. (Beb)