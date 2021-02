Imprese: cdp e Sace sostengono progetti di crescita di Siae Microelettronica con finanziamento da 7,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha sostenuto, attraverso un contratto di finanziamento di 7,5 milioni di euro, la crescita di Siae Microelettronica Spa, azienda lombarda leader nelle tecnologie di trasporto wireless, nei servizi di rete e nelle soluzioni avanzate a microonde, per lo sviluppo di nuovi strumenti all’avanguardia. L’operazione ha una durata di 6 anni e ha beneficiato della Garanzia Italia di Sace – rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal decreto Liquidità a sostegno delle imprese impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Le risorse messe a disposizione da Cdp per sostenere la ripartenza del Paese a seguito della crisi epidemiologica permetteranno a Siae Microelettronica di confermare gli investimenti in ricerca e sviluppo previsti nel Piano industriale 2020-2025. Questo settore è strategico per la crescita del gruppo lombardo, infatti, ogni anno più del 20 per cento del fatturato viene destinato alla ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate per migliorare l’offerta di prodotto e per rimanere al passo con l’evoluzione delle reti mobili verso il 5G. Queste soluzioni saranno una risorsa chiave nell’abbattimento del digital divide e contribuiranno a favorire l’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese, portando non solo servizi di connessione a banda larga, ma supportando il sistema delle telecomunicazioni nella copertura digitale anche alle aree non urbane. (segue) (Com)