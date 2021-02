Imprese: cdp e Sace sostengono progetti di crescita di Siae Microelettronica con finanziamento da 7,5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siae Microelettronica si occupa da quasi 70 anni della progettazione e realizzazione di apparati per la comunicazione supportando i processi di digitalizzazione dei grandi operatori telefonici nazionali ed internazionali. A fine 2019, il gruppo lombardo contava 1.600 dipendenti, di cui 400 all’interno dei laboratori di R&S, e un fatturato di oltre 220 milioni di euro, per l’85 per cento realizzato nei mercati esteri. Giovanni Mascetti, amministratore delegato e socio di Siae Microelettronica Spa, ha sottolineato che “i recenti dibattiti che vedono confrontarsi blocchi geopolitici e fornitori tecnologici sia nel telco che nel digitale, dimostrano come le telecomunicazioni insieme alla digitalizzazione siano un tema strategico per ogni paese e base dell’economia futura. Siamo lieti che Cdp riconosca la strategicità nel mantenere questo know-how all’interno del Paese come risorsa irrinunciabile, e che con questa operazione riconosca a Siae Microelettronica un ruolo importante in questo contesto. Siae Microelettronica ha recentemente aderito al Progetto Acceleratore Imprese promosso da Cdp al fine di poter avere un valido strumento e veicolo di supporto per accompagnare la crescita futura dell’azienda". Per Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp, “quest’operazione conferma la volontà di Cdp di essere al fianco di una realtà, come siae Microelettronica, impegnata in un settore importante e strategico per la crescita digitale e infrastrutturale del nostro Paese, come quello delle telecomunicazioni. Siae Microelettronica è un’eccellenza italiana che nonostante l’elevata competizione è riuscita a ritagliarsi una posizione di rilievo nel mercato di riferimento, intraprendendo un percorso continuo di crescita anche nell’attuale scenario di crisi pandemica”. “Contribuiamo all’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese - ha dichiarato Simonetta Acri, chief Mid Market officer di Sace - supportando il settore delle telecomunicazioni attraverso gli investimenti in ricerca e sviluppo di Siae Microelettronica, azienda di forte respiro internazionale con la quale Sace ha una relazione consolidata. In uno scenario così fluido e incerto a causa della pandemia in corso, Sace conferma il proprio impegno per le imprese che contribuiscono attivamente alla ripresa economica dell’intero Paese”. (Com)