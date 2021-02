Governo: Lollobrigida, poche ore ed è già rissa, Draghi non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, nell'ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo, rimarca che "il Pd non vuole la Lega, il presidente chiede tecnici, i Ciqnue stelle vogliono i politici, la Lega non vuole i Cinque stelle, Renzi da irresponsibile 'rasserena' tutti e Forza Italia ci sta a prescindere. Poche ore ed è già rissa. Mario Draghi non basta", scrive su Twitter. (Rin)