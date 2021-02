Sudan: tre leader ribelli firmatari dell'accordo di pace nominati nel governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre rappresentanti dei gruppi ribelli firmatari dell'accordo di pace siglato lo scorso ottobre in Sudan sono stati nominati nella squadra del nuovo governo di transizione. Lo ha annunciato il Consiglio sovrano in una nota pubblicata dall'agenzia statale "Suna", secondo cui si tratta di Alhadi Idris Yehia, leader del Movimento di liberazione del Sudanm Malik Agar, capo della fazione del Movimento di liberazione del popolo del Sudan (Splm-N) nello Stato del Nilo Azzurro, e al Taher Abu Bakr Hagar, presidente delle Forze di liberazione del Sudan. Tutti i combattenti e le loro formazioni aderiscono al Fronte rivoluzionario sudanese (Srf), un'alleanza di gruppi armati firmatari dell'accordo di pace. La scorsa settimana il Consiglio dei partner del governo di transizione (Tpc) del Sudan, l’organismo istituito con l’obiettivo di coordinare la transizione nel Paese, ha concordato la formazione nel mese di febbraio di un nuovo governo allargato ai membri degli ex gruppi armati e la creazione del Consiglio legislativo di transizione. Sulla base dell'accordo di pace siglato a Giuba lo scorso ottobre, i gruppi armati saranno rappresentati nel Consiglio sovrano da tre membri, pertanto la presidenza collegiale sarà composta da un totale di 14 membri invece degli attuali 11. Alla componente militare spetterà invece la nomina del ministro dell’Interno, che sarà Kamal Abdel-Moneim, e della Difesa, nel cui ruolo sarà confermato l’attuale ministro Yassin Ibrahim. (segue) (Res)