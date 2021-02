Spagna: Junqueras (Erc), indipendenza Catalogna richiede multilateralismo riconosciuto da comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, ha respinto la proposta di Uniti per la Catalogna (JxCat) che ha promesso di riattivare immediatamente la dichiarazione unilaterale d'indipendenza del 2017 se il fronte nazionalista catalano supererà alle elezioni regionali del 14 febbraio la soglia del 50 per cento. In un'intervista all'emittente radiofonica "Rac1", Junqueras, attualmente in semilibertà in quanto tra i condannati per il referendum illegale del 2017, ha affermato di non "volere una dichiarazione di indipendenza che duri pochi secondi". Questo processo, infatti, non dipende solo dall'azione dei partiti che vogliono una repubblica catalana, richiede un "multilateralismo" che sia riconosciuto dalla comunità internazionale. Il leader di Erc ha anche evidenziato la necessità per tutti i partiti pro-indipendenza di difendere il tavolo di dialogo con il governo centrale sul conflitto catalano. (Spm)