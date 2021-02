Credito: Commissione Ue, sì ad acquisizione Creval da parte di Credit Agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo di Banca Piccolo Credito Valtellinese SpA ("CreVal"), con sede in Italia, da parte di Credit Agricole Italia SpA (Cai), controllata dal gruppo Credit Agricole con sede in Francia. La Commissione ha ricordato che CreVal è una società per azioni di diritto italiano ed è la capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese, attivo nel settore del retail banking in Italia. Cai è una controllata del Gruppo Credit Agricole, che assiste i propri clienti attraverso la sua vasta gamma di servizi bancari e finanziari offerti in tutti i settori del retail banking, nonché attività finanziarie correlate come assicurazioni, asset management, leasing, investment banking e consumer credito. La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, dato il suo impatto molto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni. (Beb)