Libia: nessuna maggioranza al primo turno, si va ballottaggio tra due liste

- Altra fumata nera nel Foro di dialogo politico libico in corso a Ginevra sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite. Come prevedibile, nessuna delle quattro liste con 16 candidati alla guida della nuova autorità esecutiva transitoria della Libia è stato eletto con oltre il 60 per cento delle preferenze. Di conseguenza, andranno ora al ballottaggio le due liste più votate. Si tratta della lista numero quattro, che ha ricevuto 25 voti, e la numero tre, che ha ottenuto 20 preferenze. Il primo elenco include Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk e influente politico della Cirenaica, candidato alla guida del nuovo Consiglio di presidenza “ristretto” a tre membri (ognuno in rappresentanza di ogni regione storica del Paese); Osama al Jweili, comandante delle forze militari del Gna, vicepresidente per la Tripolitania ed esponente di Zintan, altro “città-Stato” della Libia occidentale; l’ambasciatore in Marocco, Abdel Majid Seif al Naser, vicepresidente per il Fezzan; Fathi Bashagha, ministro dell’Interno del Gna e potente personalità di Misurata, come capo del nuovo ipotetico governo di unità nazionale. La lista concorrente vede Mohammed al Manfi presidente, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni vicepresidenti rispettivamente di Tripolitania e Fezzan; l’imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh primo ministro. Secondo il sito web libico "Libya 24", quest’ultima lista è rappresentativa della corrente islamista e dei Fratelli musulmani ed è composta interamente da personaggi a essa legati. Al Manfi, in particolare, farebbe “capo alle correnti dell'Islam politico, ma non è un membro dell'organizzazione della Fratellanza musulmana". Nessuna delle due liste annovera esponenti originari della capitale Tripoli. In entrambi i casi, inoltre, si profila un derby all’interno della città di Misurata per il ruolo di premiership. Le votazioni riprenderanno intorno alle ore 14. Risulterà vincitore chi otterrà il 50 per cento più uno dei voti dei presenti nella sessione plenaria. (Lit)