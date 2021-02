Secondo giorno di consultazioni per Draghi, Conte e Zingaretti spingono il M5s verso il sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, per la formazione di un nuovo governo. Stamattina l'ex numero uno dell'Eurotower ha incontrato le autonomie, Liberi e Uguali e Italia viva dalla quale ha già incassato il sostegno del suo leader Matteo Renzi. Nel pomeriggio sarà la volta poi di Fratelli d'Italia e successivamente del Partito democratico e Forza Italia, che tramite i loro leader Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi hanno già aperto ad un esecutivo a guida Draghi. Domani, invece, sarà la volta di Lega e Movimento 5 stelle che sul nome dell'ex presidente della Bce devono ancora sciogliere la riserva. Nel frattempo Beppe Grillo è atteso a Roma per incontrare l'ex premier Giuseppe Conte e i vertici di M5s e non è escluso che domani possa partecipare all'incontro a Montecitorio. Ieri, nel corso della giornata, è arrivata l'apertura a Draghi da parte del presidente del Consiglio dimissionario: "Auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per operare scelte eminentemente politiche. Perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche possono essere affidate a squadre di tecnici", ha detto. "Qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del governo, ma non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove: io ho sempre lavorato e continuerò a farlo per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo, per il bene del Paese", ha detto parlando ai giornalisti di fronte a palazzo Chigi.Ieri sono arrivati i primi segnali di apertura da parte del Movimento 5 stelle: "È il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!", ha affermato al "Foglio" Virginia Raggi, sindaco di Roma, secondo cui "il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado di raggiungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi". "E' un dovere ascoltare Draghi", ha poi detto il ministro degli Esteri ed esponente del M5s, Luigi Di Maio. "In questa fragile cornice, il Movimento 5 Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno", ha affermato in una nota "Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. E' legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese. Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio".Deciso il sostegno del Pd. "Stiamo lavorando per avere un governo forte. E pur nel fuoco della crisi, stiamo difendendo le nostre alleanze", ha detto a "La Stampa" il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, il quale spiega che "Mario Draghi ha appena iniziato, è una nuova e grande chance per l'Italia: non sarà perduta. Noi stiamo tenendo i nervi saldi, per difendere un'area parlamentare e di governo molto ampia: 157 senatori e 321 deputati, unico vero argine al ritorno indietro verso derive sovraniste, antieuropee e illiberali". "Il presidente incaricato - ha aggiunto il segretario - è al lavoro e sono sicuro che troverà ampie disponibilità da parte di tutte le forze responsabili".Il centrodestra intanto andrà diviso alle consultazioni. La Lega è disponibile e interessata a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese. "Incontreremo Draghi senza pregiudizi. Gli porteremo le richieste della Lega e poi toccherà a lui scegliere tra la Lega e Grillo", ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini, al termine della segreteria politica del partito. "Se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, il nostro è l'esatto contrario: il taglio delle tesse per famiglie e imprese - ha aggiunto -. Noi siamo liberi da condizionamenti. Per noi l'interesse dell'Italia viene prima di quelli di partito". Un'apertura netta è arrivata anche da Forza Italia: "La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese", ha affermato in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine della riunione in videoconferenza con il vicepresidente di FI, Antonio Tajani e le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Fratelli d'Italia invece conferma la sua posizione contraria ad un governo Draghi con la sua leader Giorgia Meloni di colpo isolata all'interno del centrodestra che si muove in ordine sparso. Nel frattempo, un endorsement è giunto anche da Bruxelles: "Non commentiamo le questioni politiche interne", ma il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi "alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista con “La Stampa” e altri media europei. (Rin)