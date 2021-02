Lombardia: Locatelli e Rolfi, 2,8 milioni per progetti di recupero e distribuzione delle eccedenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un ulteriore bando - ricorda Rolfi - abbiamo finanziato altri 10 progetti di riduzione delle eccedenze alimentari: 280.000 euro per accorciare le filiere, promuovere modelli di agricoltura sostenibile e di economia circolare, valorizzare al meglio i prodotti lombardi ed evitare eccedenze. L'agricoltura lombarda, anche su questo tema, è presente ed è impegnata al massimo per ottenere risultati concreti". "A dicembre - ricordano gli assessori - si sono conclusi 10 progetti di raccolta e distribuzione di derrate alimentari realizzati sul territorio regionale e sostenuti con un finanziamento regionale complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, che hanno permesso di dare un sostegno a oltre 1.500 strutture assistenziali e a più di 100.000 famiglie lombarde". "Nelle scorse settimane, inoltre - concludono gli assessori Locatelli e Rolfi - si è chiuso il bando che, in continuità con le misure attuate per i bienni 2017-2018 e 2019-2020, sosterrà le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore di persone che non riescono ad accedere ad alimenti tali da garantire un equilibrio alimentare e una vita sana, anche in conseguenza dei riflessi economici dovuti alla pandemia da Covid-19". (Com)