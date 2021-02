Russia: multata società gruppo Norilsk Nickel per fuoriuscita di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale arbitrale (corte per le cause commerciali) del territorio russo di Krasnojarsk ha comminato alla Norilsk-Taimyr Energy Company (parte di Norilsk Nickel) una sanzione da 146,2 miliardi di rubli (1,6 miliardi di euro) in seguito alla fuoriuscita di carburante verificatasi a Norilsk nel maggio 2020. Il tribunale ha parzialmente soddisfatto la richiesta di Rosprirodnadzor (Agenzia per la tutela ambientale), che nel settembre dello scorso anno ha intentato una causa per 148 miliardi di rubli (circa 1,6 miliardi di euro). La società ha stimato i danni in 21,4 miliardi di rubli (238 milioni di euro). (Rum)