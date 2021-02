Romania: vaccino AstraZeneca per le persone di età compresa tra i 18 ei 55 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale di coordinamento per le attività di vaccinazione anti Covid della Romania (Cncav) ha annunciato che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato in Romania a persone di età compresa tra i 18 ei 55 anni e si raccomanda che il richiamo sia entro le otto settimane. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "News.ro". "A seguito delle raccomandazioni presentate dal ministero della Salute, dall'Agenzia nazionale per i medicinali e dispositivi medici della Romania, nonché dal gruppo scientifico del Comitato nazionale di coordinamento per le attività di vaccinazione anti Covid, tenendo conto delle specifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto (Spc) e degli studi disponibile, la vaccinazione contro il Covid-19 con il vaccino AstraZeneca è consigliata per la fascia di età 18-55 anni, con la possibilità di aumentare questo intervallo, a seconda della comparsa di nuovi dati scientifici. Inoltre, l'intervallo di tempo consigliato tra le due dosi è di 8 settimane", ha trasmesso il Cncav. (Rob)