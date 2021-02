Polonia: ufficio concorrenza dà assenso all'acquisto di Polska Press da parte di Pkn Orlen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatoti polacco (Uokik) ha approvato l'acquisto dell'editore Polska Press da parte della società petrolifera Pkn Orlen. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap", che cita le parole di Tomasz Chrostny, presidente del Uokik. "La prevista acquisizione non influenza la concorrenza nel mercato editoriale della stampa locale, su cui è presente Polska Press e non lo era finora Pkn Orlen", ha detto Chrostny. L'acquisizione del gruppo editoriale Polska Press, precedentemente posseduto dal gruppo tedesco Verlagsgruppe Passau, è stato annunciato il 7 dicembre scorso. Soltanto a fine novembre Orlen aveva acquistato la società di distribuzione di stampa periodica Ruch. Entrambe le decisioni rafforzano la presenza di Orlen nel mercato dei media. L'acquisto di Polska Press dà alla società petrolifera l'accesso a un numero di lettori stimabile intorno ai 17 milioni. (segue) (Vap)