Lombardia: Carretta (azione), richiesta di buon senso al governo quella di aprire i ristoranti fino alle 22

- Il consigliere regionale della Lombardia Niccolò Carretta (Azione), scende in campo in favore della proposta avanzata dal presidente Fontana e dall'assessore Guidesi al governo di tenere aperto fino alle 22 i ristoranti: "Mi sembra una proposta di assoluto buon senso, che non intacca gli orari di coprifuoco e che aiuterebbe non poco tutti i ristoratori lombardi, una delle categorie di imprenditori più colpita sin dal primo lockdown. Auspico che il governo e il ministero della Salute valutino questa proposta dal punto di vista della sicurezza collettiva e che diano un responso positivo quanto prima. Abbiamo il dovere di dare respiro e risposte ad una fetta di popolazione che chiede di lavorare in sicurezza." ha spiegato Carretta(Com)