Regno Unito: tre vittime in "incidenti potenzialmente collegati" in Scozia

- Due donne e un uomo hanno perso la vita in quelli che la polizia scozzese ha definito "incidenti potenzialmente collegati" nei pressi di Kilmarnock, nella notte di giovedì. Una vittima sarebbe deceduta nel parcheggio dell'ospedale di Crosshouse, un'altra accoltellata nelle vicinanze, mentre la terza dopo pochi minuti in un incidente stradale nelle vicinanze. La polizia ha reso noto di non stare considerando la causa terroristica come possibile. (Rel)