Lazio: Donati (Lega), bene riaperture impianti sciistici, ora anche palestre e altri sport

- "Accogliamo con soddisfazione il parere positivo del Cts sulle riaperture degli impianti sciistici nelle zone gialle a partire dal 15 febbraio, e sulla stessa linea ribadiamo la necessità di riaprire, sempre in sicurezza, palestre, piscine e impianti sportivi sempre a partire dalle zone gialle, per dare un minimo di ossigeno economico agli imprenditori del settore". Lo dichiara in un una nota Roberto Donati, responsabile del dipartimento Sport per la Lega Lazio. "Riteniamo inoltre necessario un intervento per togliere il divieto di spostamenti tra regioni gialle, in maniera - aggiunge Donati - da favorire l'accesso alla montagna in sostegno dell'attività sportiva e del turismo sportivo sempre nel pieno rispetto dei protocolli approvati dal Cts".(Com)