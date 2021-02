Droga: smantellata "filiera dello spaccio" nel Bolognese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, durante il periodo investigativo svolto dai militari per smantellare il traffico di droga, sono stati sequestrati 500 grammi tra hashish e cocaina, arrestate sei persone, denunciate all’Autorità giudiziaria una cinquantina di persone, segnalate alla Prefettura di Bologna una ventina di persone e individuati e sottoposti a chiusura alcuni esercizi pubblici utilizzati dai pusher come luogo di ritrovo per l’approvvigionamento e la vendita delle sostanze stupefacenti che avveniva nei confronti di una rete di clienti “fidelizzati” e compratori occasionali. Per lo spaccio veniva utilizzato un linguaggio in codice, in particolare, veniva suato il termine “tartufo” per indicare la cocaina, e “datteri” per l’hashish. Durante l’operazione odierna, oltre ai tre soggetti destinatari della misura e sottoposti agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno eseguito nove perquisizioni personali e domiciliari a carico di soggetti italiani, albanesi e marocchini coinvolti nell’indagine e deferiti a piede libero all’Autorità giudiziaria. L’operazione è terminata col sequestro di una sessantina di grammi tra hashish, marijuana e cocaina e del materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. (Ren)