Domani le prime dosi di AstraZeneca in Italia, stoccaggio a Pratica di Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime 246.600 dosi di vaccino AstraZeneca “arriveranno in Italia domani e saranno stoccate nel deposito di Pratica di Mare e dalla prossima settimana potremo iniziare a somministrarlo”. Lo ha annunciato il Commissario straordinario Domenico Arcuri nel corso della conferenza stampa settimanale. "Continueremo a destinare il vaccino di Pfizer e di Moderna per la progressiva copertura della popolazione più a rischio di letalità. I vaccini di Astrazeneca andranno invece ad avviare un percorso parallelo: cominceremo vaccinando le categorie prioritarie ovvero insegnanti, forze armate, il personale carcerario ed i detenuti” ha precisato ancora il commissario.Arcuri ha aggiunto che "abbiamo iniziato moderatamente a vaccinare gli over 80 e nelle prossime settimane rafforzeremo il perseguimento di questo obiettivo" e che ci sarà poi una fase successiva “che riguarderà gli over 60. E le persone fragili di ogni fascia d’età”. Il terzo gruppo di soggetti che verranno vaccinati “riguarda categorie critiche e molto esposte al contagio, indipendentemente dall’età”. Infine sarà vaccinato “quel che resta della popolazione" ha poi chiarito.A febbraio "riceveremo 4,2 milioni di dosi di vaccini, a marzo 8,2 milioni, il quadruplo di quello di gennaio. Se questi numeri saranno confermati entro il primo trimestre avremo oltre 14 milioni di vaccino” e dunque arrivare “alla vaccinazione di 7 milioni di Italia. E’ quello che possiamo fare”, alla luce delle dosi disponibili ha poi aggiunto il commissario Arcuri.Venendo al numero di vaccini somministrati ha chiarito che sono "2.335.997 di dosi , più di ogni altro Paese europeo. Nonostante i tagli imprevisti subiti la campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni aumentano costantemente”. La campagna, "procede alla velocità massima compatibilmente con le dosi che arrivano in Italia. Le nostre regioni, hanno somministrato oltre l'86 per cento delle dosi consegnate", ha concluso.(Rin)